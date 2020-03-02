Kars kaşarı ve kültürü Almanya'da tanıtıldı - Son Dakika
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Kars kaşarı ve kültürü Almanya'da tanıtıldı

6 saat önce

Almanya'nın Köln ve Duisburg kentlerinde düzenlenen iki farklı etkinlikte "Kars Boğatepe Köyü Başarı Modeli" anlatılıp ünlü Kars kaşarı ve Kars yöresinin kültürel özellikleri tanıtıldı.

Kars kaşarı ve kültürü Almanya'da tanıtıldı, System.String[]

Almanya'nın Köln ve Duisburg kentlerinde düzenlenen iki farklı etkinlikte "Kars Boğatepe Köyü Başarı Modeli" anlatılıp ünlü Kars kaşarı ve Kars yöresinin kültürel özellikleri tanıtıldı.

Duisburg'daki Ardahan- Posof Derneğinde etkinlik öncesi gazetecilere açıklama yapan Kars Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Kars kaşarının Avrupa'daki birçok ülkede üretilen peynirlerden çok daha kaliteli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki "Ekomüze Zavot" isimli ilk peynir müzesinin de kurucusu olan Koçulu, Kars kaşarını olgunlaştırarak hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında lezzet ve besin değerleri bakımından hak ettiği yere getirmek istediklerini ifade etti.

Koçulu, "Bizim rakip olarak gördüğümüz İsviçre peynirleri olan appenzeller, gravyer peynirleridir, İtalyan peynirleridir ve yaşlandırılmış peynirlerdir. Ben şuna inanıyorum: Bu peynirimizin dil ve damağıyla lezzeti tadılınca karşısında duracak peynir olmadığı herkes tarafından anlaşılacaktır." dedi.

İnsan hayatında sağlıklı beslenmenin ve gıdaların öneminin arttığını kaydeden Koçulu, "Biz merada hayvanların beslenmesiyle elde edilen sütlerden yapılan peynirler üretiyoruz. Bu yüzlerce bitkinin özünden çıkan sütten yapılan peynir adeta bir ilaç gibidir. Biz peynir adıyla insan beslenmesinde çok önemli bir besin değeri satıyoruz. Vitamin ve mineral açısından, amino asit ve yağları açısından çok kıymetli bir ürün üretip dağıtıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte katılımcılara Kars yöresinin geleneksel lezzetlerinden olan kaşar peynirinin yanı sıra bal, çeçil ve kete ikram edildi.

Almanya, Köln, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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