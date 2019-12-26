Kars kazı Esenyurt'ta ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars kazı Esenyurt'ta ilgi görüyor - Son Dakika

Kars kazı Esenyurt'ta ilgi görüyor

6 saat önce

Kars ve Ardahan yöresinde yetişen kazlar, Esenyurt'taki birçok lokantada en gözde yemeklerin başını çekiyor.

Kars kazı Esenyurt'ta ilgi görüyor, System.String[]

Kars ve Ardahan yöresinde yetişen kazlar, Esenyurt'taki birçok lokantada en gözde yemeklerin başını çekiyor.


Son günlerin ve özelikle son yılların en popüler yemeklerinin başını çeken kaz yemeği Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un çoğu ilçelerinde lokantalarda lüks yemek olarak servis ediliyor.


Esenyurt'ta bir lokantada aşçılık yapan Fahrettin Usta, şunları söyledi; "Eskiden kaz eti yerel bir yiyecek iken 2015 tarihinde Kars Valiliğinin İstanbul'da düzenlediği tanıtım etkinliğinden sonra tüm Türkiye'ye yayıldı. Esenyurt'ta da kaz yemeğine çok büyük bir ilgi var. Bu yüzden de hemen hemen tüm lokantalarda kaz yemeği mevcut. Kars kazının tercih edilmesinin başlıca nedenleri ise doğal ve organik olması ve yüksek rakımlarda yetişmesi. İşte bu özelikler Kars ve Ardahan kazlarını diğer ilerde yetişen kazlardan farklı kılıyor.

Kars kazları kar yağarken kesilir yaklaşık 20 gün doğal ortamlarda kurutulup sofralara sunulur."

Müşterilerden Cevahir Yılmaz ise "Kaz eti kanatlı hayvanlar arasında en lezzetli ettir diyebiliriz. Özelikle Kars ve Ardahan yöresinde yetişen kazlar artık yöresellikten çıkmış, Türkiye'ye mal olmuş bir lezzettir. Bundan dolayı da bir marka haline gelmiştir." dedi.

Fırsat buldukça kaz eti satan lokantalara gittiğini söyleyen Burhan Demir de "Kaz eti çok lezzetlidir, farklı bir damak tadı vardır. Doğal beslendikleri için tavuk etinden çok daha lezzetli olduğu için çok tutuluyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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