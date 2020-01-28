Kars Kazı Oltu'da proje kapsamında tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Kazı Oltu'da proje kapsamında tanıtıldı - Son Dakika

Kars Kazı Oltu'da proje kapsamında tanıtıldı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu Meslek Yüksek Okulunda Kars Kazı tanıtıldı.

Kars Kazı Oltu'da proje kapsamında tanıtıldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu Meslek Yüksek Okulunda Kars Kazı tanıtıldı.


Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölüm Başkanı Öğretim görevlisi Hakan As, Kars Kazı hakkında bir sunum yaparak pişirdikleri kaz etini sunuma katılan konuklara ikram etti.


Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölüm Başkanı Öğretim görevlisi Hakan As, "Bu projeyi yapmamızın amacı, ben İzmir'den geliyorum burada bir eksiklik gördüm kaz eti normalde iklim olarak bölgesel olarak çok uygun. Kaz faaliyetlerinin çok yetersiz olduğunu gördüm. Böyle bir proje yaparak kaz eti ve kaz çiftliği kurarak kaz etinin ekonomiye katkısını artırmak adına farkındalık oluşturmak aynı zamanda kaz etini yenmesi hiç kaz eti yememiş kişilere kaz eti tattırarak kaz etinden beslenme faaliyetlerini artırma adına bu projeyi yapmış durumdayım. İnşallah başarılı oluruz. Bunun karşılığında kaz çiftliklerini kazla uğraşan kişilerin armasını planlıyoruz. Bir farkındalık oluşturabilirsek ne ala" dedi.


Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ise ilk defa tattıkları kaz etinden son derece memnun kaldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Kars, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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