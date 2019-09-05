Kars kesim için kazın buzlu su içmesini, kulağına kar suyu girmesini bekliyorlar

Kesim için kazın buzlu su içmesini, kulağına kar suyu girmesini bekliyorlar

KARS'ın 'Kazevi' kurucusu Nuran Oğuz Özyılmaz, zengin menüsüyle müşterilerine hizmet ediyor. Evelik çorbası, tandırda kaz, bulgur pilavı, reyhan şerbeti, umaç helvası, hangel keteden oluşan menüsü büyük beğeni toplayan Özyılmaz, restoranıyla kaz sektörünün gelişmesine de katkı sunduğunu belirtti.

Kars'ın 'Nuran Ablası' olarak bilinen Nuran Oğuz Özyılmaz, Türkiye'de ilk kaz restoranını hizmete açtı. Hazırladığı zengin kaz menüsüyle müşterilerine hizmet eden Nuran Oğuz Özyılmaz, yörenin damak tadını yerli yabancı herkese tanıtıyor. Kaz etinden hazırladığı menüsüyle 2015 yılından beri restoranda faaliyetini sürdüren Özyılmaz, talebe göre hizmette bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin ilk kaz restoranına açmakla bu sektörünü yetiştiricilerine bir pazar kapısı oluşturduğunu kaydeden Özyılmaz, Ben talebe itaat ettikçe kaz yetiştiricileri çoğaldı. Kars'ta en çok mera ve yaylalarda tarım ürünlerinden arpa ve buğday yetiştirildiği için kazın beslenme şekli de arpa ile olur. Kaz bir at kadar arpa tüketir. Ülkemizde kazın halen doğallığını korumakta olduğunu biliyoruz. O açıdan da kaz rafa girmemiş doğal köylü ürünüdür. Kars'da rakımın yüksek olması, kazın soğuğu görerek kar yemesi, buzlu su içerek etinin yağlanması ve liflenmesiyle lezzetli hale gelir. Kaz kar yemeden kesilen etlerin lezzeti olmaz. Onun için biz de bir kesim takvimi vardır. Biz kazı kesmek için buzlu su içmesini, kulağına kar suyunun girmesini bekleriz. Kestikten sonra da tozlarız kuruturuz ve sezonun her gününde sofralara sunulacak hale getiririz diye konuştu.

Kars kazına ekonomide bir canlılık kazandırdıklarını da vurgulayan Nuran Özyılmaz, kazın tüm ürünlerinin kullanılmaya hazır olduğunu belirtti.

Sakatatının, etinin, yağı ve etinin ayrı ayrı satıldığını da söyleyen Özyılmaz, tüy sektöründe de kıpırdanmalar olduğunu bu sektörün de canlanmasıyla ekonomide önemli bir yer tutacağını savunduğunu söyledi.

KESME AŞI VE EVELİK ÇORBASI

Kars'ta açtığı kaz restoranının zengin bir menüyle müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Özyılmaz, yaptımları yöresel yemekleri şöyle sıraladı

Kesme aşı ve evelik aşı çorbası. Kesme aşı çorbam babaannelerin yaptığı yeşil mercimekli kesilmiş hamurdan, elde keserek erişte yapıyoruz ve üzerine kızartılmış hamur koyarak servise sunuyoruz. Evelik bizim doğada ekilmeden biten bir ottur. Onu yazdan toplayarak kurutup kışa hazırlık yaparak saklıyoruz. Kışın onu çorbalarda kullanıyoruz. Soğuk algınlığına, boğaz ağrısına ve üşütmeye iyi geliyor. Bu da bizim eskiden babaannelerimizin çorbasıydı. Fakat ben, geçmişten bu yana kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek yemeklerini ticarete dönüştürerek, turizme tanıtarak yeniden canlandırdım. Evelik toplayan, kurutup satan kadınlar oldu. İnsanlar elerindeki ürünü yapacakları işin para ettiğini fark ettikçe kadın emeğini de ekonomiye dahil etmiş oldu.

LAHANA DOLMASI

Lahana dolmamızda güzel olur. Kıymalı yaparız. İçine et otu, pirinç ve dana kıyması kullanıyorum. Soslu pişiriyorum. Özel bir lezzettir. Bizde çok sebze olmadığından bizim bostanlarımızda lahana çok iyi olur. Çok lezzetli ve çok iri lahanalar bulunur bizim bostanlarımızda. Onun için lahana da bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir.

KARS HELVASI

Helvamız vardır. Umaç helvası. Bu da bize özeldir. 2007'de bu işi ilk yaptığımda tatlı olarak ne sunabilirim ki sürdürülebilir olmalı diye düşündüm. Anneannemin yaptığı o helvayı ben menüye koyarak sürdürülebilir bir tatlı haline getirdim ve Kars'a özel bir tatlı olarak menülere oturttum.

KARS KETESİ

Ketemiz vardır. Ketemizin için un kurabiyesi gibidir. Yağlı hamura iç konarak yufkaları açılarak yapılır. Tok tutan, enerji veren bir çörek çeşididir. Kete de bizim vazgeçilmez ve özel bir hamur işimizdir.

HOŞAF VE REYHAN ŞERBETİ

Hoşafımız vardır. Kağızman gün kurusu kayısısından kuru üzümden yaparak sofralarımızı tatlandırıyoruz.

Reyhan şerbetimiz vardır. Bizim bostanlarımızda mor reyhan çok güzel olur. Onu kışın kaynatarak şerbet yaparak özel bir sofrada içecek çeşidi olarak sunuyoruz.

HANGEL

Hangel bizim genelde ırgat yemeğimizdir. Yoksul yemeğimizdir. Kare kare kesilmiş hamuru haşlayarak, üzerine tereyağında kavrulmuş soğan ve sarımsaklı yoğurt soslayarak sunuyoruz. Çok özel ve bir mantı çeşididir. Bu da Kars'a aittir.