Son Dakika Haberleri: Kars kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyor
Son Dakika Güncel Kars kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyor

Kars kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyor

1 saat önce

Kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyorKars'ın, 'beyaz altını' olarak bilinen kazlar, kışın kesilmeden önce sahipleri tarafından adeta el bebek gül bebek büyütülüyor.

Kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyor

Kars'ın, 'beyaz altını' olarak bilinen kazlar, kışın kesilmeden önce sahipleri tarafından adeta el bebek gül bebek büyütülüyor. Kar yağana kadar arpası, buğdayı ve suyu eksek edilmeyen kazlara gözü gibi bakan üreticiler, hastalandıklarında ise yakından ilgileniyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiciler, kazlarını kış öncesi meralarda otlatıp derelerde yüzdürerek kışa en iyi şekilde hazırlıyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları meralarda beslenip kışa doğru yaklaşık bir ay süreyle arpa ve buğday takviye ediliyor. Kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip kurutulduktan sonra kışın satışa sunuluyor. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen kaz etinin aslında bin bir zahmetle hazırlandığını ifade eden Akyaka İlçesi'nin Duraklı Köyü'nde Yavuz Aygan, Beslediğim kazların bir kısmını il dışındaki akrabalarıma gönderdim. Bazılarını sattım, kalanları da kışın kesip, bir hafta tuza koyacağız. Ondan sonra bir hafta asarak kurutacağız. Kaz bizim geçim kaynağımız. Bugün bir kaz 200 TL. 10 tane kaz beslesem 2 bin TL. Bu da benim kış boyu mutfak masrafıma katkı demek. Öğrencilerimizin de masraflarını karşılıyoruz. Kıçık ve büyükbaş hayvanımız da var, ama kazın yeri bizim için bir başka diye konuştu.

Kars kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyor

Türkiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:08 Kaynak: DHA
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