Son Dakika Haberleri: Kars Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

42 dakika önce

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapıldı.

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Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapıldı.

Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kars Belediye Başkan Vekili Yakup Yıldız, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, ilçe kaymakamları ile daire müdürleri katıldı.

Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, toplantının Kars için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, tüm kurumların koordinasyon içerinde çalışmalarını söyledi.

Kentte yapılan projeler hakkında bilgi veren Öksüz, "İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 2'inci dönem toplantısına 42 katılımcı kuruluşumuzdan 23 yatırımcı kuruluşumuzun 354 projesi bulunuyor." dedi.

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından bazı kamu kuruluşları sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:46 Kaynak: AA

Türker Öksüz, Muammer Türker, Kars, Güncel
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