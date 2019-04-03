Kars Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars
'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kars Valisi Türker
Öksüz başkanlığında yapıldı.
Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kars Belediye Başkan Vekili Yakup Yıldız
, Kafkas Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, ilçe kaymakamları ile daire müdürleri katıldı.
Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, toplantının Kars için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, tüm kurumların koordinasyon içerinde çalışmalarını söyledi.
Kentte yapılan projeler hakkında bilgi veren Öksüz, "İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 2'inci dönem toplantısına 42 katılımcı kuruluşumuzdan 23 yatırımcı kuruluşumuzun 354 projesi bulunuyor." dedi.
Vali Türker Öksüz
'ün konuşmasının ardından bazı kamu kuruluşları sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.