KARS Kovid-19 tedavisi gören 32 yaşındaki Mustafa alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören 32 yaşındaki Mustafa alkışlarla taburcu oldu

KARS'ta öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kovid-19 teşhisi konulan Mustafa Çelik (32), 19 gün kaldığı hastaneden alkışlarla taburcu oldu.

Kars'ta yaşayan Mustafa Çelik, 27 Mart günü öksürük, boğaz ağrısı şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan muayenelerde kovid-19 testi pozitif çıkan Çelik, hastaneye yatırılarak tedavisine başlandı. Çelik, 19 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Çelik, mutlu olduğunu söyledi. Çelik, "Hastanede benimle çok iyi ilgilendirler, her konuda yardımcı oldular. Kimse korkmasın hastaneye gitsin, doktorlarımıza, hemşirelerimize güvensinler. Onlar zaten en güzel önlemi alıyorlar" diye konuştu.