Son Dakika Haberleri: KARS KÖY ÇOCUKLARINA AYAKKABI DAĞITTI
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KARS KÖY ÇOCUKLARINA AYAKKABI DAĞITTI

1 saat önce

Kars'ta, 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sloganıyla çocuklara oyuncak veren Taner Güneş, bu kez ayakkabı dağıttı.

Kars'ta, 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sloganıyla çocuklara oyuncak veren Taner Güneş, bu kez ayakkabı dağıttı. Digor İlçesi'ne bağlı Hasancan Köyü'nde Kurban Bayramı öncesi çocukları sevindiren Güneş, destekçileriyle birlikte bu yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Küçük yaşta babasını kaybettiği için hayatını çocuklara adayan Karslı Taner Güneş, 2 yıl önce sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla çocuklara el uzatmaya başladı. Kars'ın 382 köyünden 100 köye giderek oyuncak dağıtan Güneş, Kurban Bayramı öncesi çocukları bu kez ayakkabı dağıtarak sevindirdi. Yine sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya gelen destekle ayakkabı alan Güneş, otomobiliyle Digor ilçesine bağlı Hasancan köyüne gitti. Köy okulunun bahçesinde toplanan çocuklar numaralarına göre ayakkabılarını alarak sevinçle evlerinin yolunu tuttu.
'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllülerinin gönderdiği ayakkabıları çocuklara dağıttıklarını söyleyen Taner Güneş, Minik kardeşlerimiz bayrama yeni ayakkabılarıyla girecek. Duyarlı olan destek olan bütün takipçilerimize sonsuz minnettarız. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Çocuk gülerse dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın dedi.
Kurban Bayramı, Digor, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:27 Kaynak: DHA
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