Kars Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi

Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)
KARS VALİSİ ALİ KEREM VE AİLESİNİ MİSAFİR ETTİ Kars Valisi Türker
Öksüz, makam aracındaki Türk Bayrağı'nı öpen çocuğun basına yansıyan görüntülerinden sonra görevlilere ailenin bulunması talimatını verdi. Yapılan inceleme sonrası bayrağı öpen çocuğun Kadir Talip - Yeliz Öztürk çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Ali Kerem olduğu belirlendi. Vali Öksüz, Ali Kerem ve ailesini makam odasında misafir etti. Vali Öksüz, Kadir Talip Yeliz Öztürk ile Ali Kerem ve 2,5 yaşındaki kardeşi Buğra Alp'le yakından ilgilendi. Bayrak hassasiyeti sebebiyle önce aileyi sonra Ali Kerem'i tebrik ederek hediye veren Vali Türker Öksüz
, "Bugün Ali Kerem Valiliğin önünden geçerken aracın bayrağını öptüğü anlar bütün hepimizi çok duygulandırdı. Biz bu görüntüleri paylaştık. Öncelikle bu vatan sevgisini bayrak sevgisini Ali Kerem'e öğrettikleri için ailesine çok teşekkür ederim. Bu önemli duygudur. Ali Kerem, ülkemizin serhat şehrinden gazi odlmuş şehrinden şu mesajı veriyor; Devletimizin bağımsızlığı, ülkemizin geleceği emin ellerdedir. Vatanın bölünmez bütünlüğünü hepimiz kanımızıhn son damlasına kadar koruyacağız. Hiç kimse tereddüt etmesin. Vatanımızı, ülkemizi canımız pahasına koruyacağız' bu mesajı verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Helal olsun. kendisi her türlü övgüyü haketti. Ailesine teşekkür ediyorum. Bu çocuğumuzun umuyorum geleceği, bahtı açık olsun, Allah yolunu açık etsin. Bundan sonra Ali Kerem'i koruyacağız, kollayacağız, her zaman yanında olacağız" diye konuştu. Kars Belediyesi
'nde işçi olarak görev yapan baba Kadir Talip Öztürk
, Ali Kerem'in yatak odasında da bayrak bulunduğunu söyledi. Her zaman valilik önünden geçtiklerinde Ali Kerem'in bayrağı öptüğünü belirten Kadir Talip Öztürk, "Araç
olmadığı zaman gönderdeki bayrağı selamlardı. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızı milli manevi yönü baskın bir şekilde yetiştirkeye çalışıyoruz. Bayrak bizim herşeyimiz. Ali Kerem'ler yetişecek ve bu ülke ilelebat payidar kalacak" dedi. Vali Türker
Öksüz, makamında misafir ettiği aileyle bir süre sohbet etti. Valilikten ayrılan Ali Kerem, çıkışta yine makam aracındaki bayrağı öperek evinin yolunu tuttu.