Kars Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

5 saat önce

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay AA'nın

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakan Doğanay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde 4 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Doğanay, yaşam kategorisinde ise tercihini Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullandı.

Doğanay, spor kategorisinde, Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" ile Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını seçti.

Özellikle haber fotoğraflarını incelerken o anları yaşadığını ifade eden Doğanay, "Anadolu Ajansına hem habercilik hem de fotoğrafçılık anlamında, gerçeği yansıtmak ve insanlara ulaştırmak amacıyla vermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Hakan Doğanay, Halil Fidan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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