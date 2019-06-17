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KARS KURUMA TEHLİKESİNDEKİ KUYUCUK KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ FESTİVALİ

24 dakika önce

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Ramsar sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kuyucuk Gölü'nde, 7'inci Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi.

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Ramsar sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kuyucuk Gölü'nde, 7'inci Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan
Kuyucuk Gölü, 4 yıldır kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Kurumasına rağmen bu yıl yine Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali düzenlendi. Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Muhtar Hasan Ayaz, Köy Derneği Başkanı Medet Aydın, KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban'ın katıldığı festival, gölde başladı. Kurumuş gölü ziyaret edenler göl etrafında gezi yapıp gölün son durumunu görme imkanı buldular.Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve muhtarlık tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalde gölde çok az su olması, göç eden kuşların az sayıda görülmesi ziyaretçileri de üzdü.
Kullanılamayan Kuş Gözlem Kulesi'nin tadilat nedeniyle kapatıldığı gölde, az sayıda kalan kuşları gözlemlemek için KuzeyDoğa Derneği tarafından teleskop ve dürbün hizmeti verildi. Festivalde ayrıca, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Başköy Atlı Spor Kulübü cirit gösterisi ve mahalli sanatçıların konseri de yapıldı. Festivale katılanlar davul zurna eşliğinde bol bol halay çekti.
Kaymakam Abdil Koç, gölün 4 yıldır kuruma tehlikesinin önüne geçilmesi için Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla çalışmaların başlatıldığını belirtti. İlgili tüm kurumlarla gölü kurtarmak için büyük bir gayret içinde olduklarını da ifade eden Kaymakam Abdil Koç, amaçlarının gölü tanıtmak ve her geçen gün ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu söyledi.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da gölün önemini anlatarak gölün göçmen kuşların adeta benzin istasyonu olduğunu gölün kurumasıyla bu kuşların dinlenme mevsimlerinde gölde su olmayınca ne yazık ki hayatlarını kaybetme riski yaşadıklarını anlattı.
Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Medet Aydın ise Köye adını veren Kuyucuk Kuş Cenneti'nin kurtarılması için dernek olarak tüm desteği vereceğiz dedi.
KARS KURUMA TEHLİKESİNDEKİ KUYUCUK KUŞ CENNETİ'NDE KUŞ FESTİVALİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
Emrah Çoban, Medet Aydın, Arpaçay, Kars
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