Son Dakika Haberleri: Kars'lı kuaför "Uluslararası Güzellik Festivali"nde hünerlerini sergiledi
Son Dakika Güncel Kars'lı kuaför 'Uluslararası Güzellik Festivali'nde hünerlerini sergiledi

Kars'lı kuaför "Uluslararası Güzellik Festivali"nde hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kuaför işletmeciliği yapan Onur Çelik, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun organize ettiği "Uluslararası Güzellik Festivali"nde Kars'ı temsil etti.

Kars'lı kuaför

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kuaför işletmeciliği yapan Onur Çelik, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun organize ettiği "Uluslararası Güzellik Festivali"nde Kars'ı temsil etti.

Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Güzellik Festivali"ne Türkiye ve yurt dışından yaklaşık bin 200 kuaför katıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde katılan kuaför Onur Çelik, Kars'ı temsilen sahne şovunda yer alarak hünerlerini sergiledi.

Çelik, yaptığı açıklamada, böyle büyük bir festivalde Kars'ı temsile etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Öncelikle uluslararası yapılan büyük festivale bizleri davet ettiği için Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Festivalde biri birinden yetenekli kuaförler, sahne şovunda yeteneklerini gösterdi. Bende elimden geldiğince bu şovda saç tıraşı yaptım ve çok beğenildi. İnşallah bundan sonrada ilimizi, ilçemizi daha güçlü bir şekilde temsil ederek adını duyuracağız." diye konuştu.

Sarıkamış, Türkiye, Kuaför, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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