KARS MEÇHUL ASKER ANITI MADDE BAĞIMLILARININ MEKANI OLDU

KARS'ta şehitler anısına yaptırılan 'Meçhul Asker Anıtı' ile Şehit ve Gazi Aileileri Dernekleri binası sahipsiz kaldı. Madde bağımlıların mesken tuttuğu alanı çevreleyen bahçe duvarları yıkık, bankları ot bağlamış durumda. 1855 yılındaki Kars Zaferi'nin 100'üncü yılı sebebiyle tüm şehitler anasına Meçhul Asker Anıtı inşa edildi. 1955 yılında döremin Valisi Muhlis Babaoğlu tarafından temeli atılan anıt, 1967 yılında Belediye Başkanı Arif Taşçı tarafından 10 metre yükseklikte gri renkli kesme taştan yapıldı. Tüm şehitler anısına yapılan anıtın hemen yanına Şehit ve Gazi Aileileri Dernekleri binası inşa edildi. Bir süre aktif olarak hizmet veren anıt ve dernek binası daha sonra sahipsiz kaldı. Tabelası sökülen anıtın duvarları birbirinden çirkin yazılarla dolduruldu. Kullanılmayan dernek binasının hali de içler acısı. Duvarları yazılarlar kirletilen binanın içerisi de harabeyi andırıyor. Bahçe duvarlarında korkulukları olmayan bölgede bankları ot bağladı. Vatandaşlar, madde bağımlıların mekanı haline gelen anıt ve dernek binasına bir an evvel sahip çıkılmasını istedi.

Görünt Dökümü

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-Binadan dış görüntü

-Bahçe ve duvarlarına yazılan yazılar

-Meçhul asker anıtı ve duvarlarındaki yazıları

-Tabelası

Haber-Kamera Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)