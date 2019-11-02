Son Dakika Haberleri: Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı.

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha doğru başlayan kar etrafı beyaza bürüdü.


8 ayı kış olan Kars'ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.


Kars'a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, "Kış geldi. 11. Ay dediğiniz zaman kış demektir. Kars'ın kışı başladı. Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım" dedi.


Öte yandan, sabah erken saatlerde yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1'i gösterdi. - KARS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
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