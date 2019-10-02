Son Dakika Haberleri: Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu
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Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu

1 saat önce

Kars merkezli 10 ilde, futbol ve spor müsabakaları için kullanılan bahis oyunlarında kanunsuz para transferi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kars merkezli 10 ilde bahis operasyonu, System.String[]

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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçuna karışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kars, Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Aydın'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere ait 197 banka hesabına bloke konuldu, bu hesaplardan yaklaşık 34 milyon lira para transferinin gerçekleştirildiği belirlendi.

Adana'da gözaltına alınan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri Kars İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Futbol, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:53 Kaynak: AA
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