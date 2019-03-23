Kars Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu
55 dakika önce
Kars merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Kars
merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kars'ta FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, TSK
içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı, örgüt ile irtibatı olduğu değerlendirilen TSK mensuplarına yönelik, Kars merkezli Ankara
, Kayseri
, Uşak
, Yozgat
, Burdur
, Sivas
, Samsun
, Hakkari
ve Şırnak
olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Düzenlenen operasyonda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:04 Kaynak: İHA
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