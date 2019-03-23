Son Dakika Haberleri: Kars Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu

Kars Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu

55 dakika önce

Kars merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Kars Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Kars merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kars'ta FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı, örgüt ile irtibatı olduğu değerlendirilen TSK mensuplarına yönelik, Kars merkezli Ankara, Kayseri, Uşak, Yozgat, Burdur, Sivas, Samsun, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa
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