Son Dakika Haberleri: Kars Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 9 Tutuklama

Kars Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 9 Tutuklama

1 saat önce

KARS merkezli 14 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars Merkezli 14 İlde Fetö Operasyonu: 9 Tutuklama, System.String[]
KARS merkezli 14 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasını deşifre etmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 9'u tutuklandı. 1 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Ocak 2019 tarihinde çeşitli rütbelerde 17 şahsa yönelik Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 16 rütbeli askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise tutuklandı." - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:44 Kaynak: DHA

Kars, Güncel
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