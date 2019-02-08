Son Dakika Haberleri: Kars Merkezli 14 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Kars Merkezli 14 İlde Fetö/pdy Operasyonu

29 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars Merkezli 14 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Farklı rütbelerdeki 17 şüpheliye yönelik 29 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 16 rütbeli asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan bir yüzbaşının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:22 Kaynak: AA

Kars, Güncel
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