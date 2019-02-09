Kars Merkezli 14 İlde Fetö/pdy Operasyonu
36 dakika önce
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Adliye'ye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklandı.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kars
merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Adliye'ye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında Yarbay, Yüzbaşı ve Üsteğmen'inde bulunduğu 16 rütbeli asker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 1 yüzbaşının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:19 Kaynak: İHA
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