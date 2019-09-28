Son Dakika Haberleri: Kars merkezli 9 ilde 'bahis' operasyonu
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Kars merkezli 9 ilde 'bahis' operasyonu

35 dakika önce

Kars merkezli 9 ilde 34 adrese eşzamanı 'bahis' operasyonu düzenlendi.

Kars merkezli 9 ilde 'bahis' operasyonu, System.String[]

Kars merkezli 9 ilde 34 adrese eşzamanı 'bahis' operasyonu düzenlendi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m.220) ve 7258 Futbol ve Diğer Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuyla alakalı tespit edilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Kars merkezli Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Aydın olmak üzere 9 ilde, 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi. - KARS

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Futbol, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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