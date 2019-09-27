Kars merkezli 9 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Doğu Ekspresi" adlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 34 ayrı adrese operasyon düzenledi.

"Doğu Ekspresi" adı verilen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şebeke üyelerinden 17'si gözaltına alındı.

Diğer 12 kişinin yakalanması için yapılan çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.