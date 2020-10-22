Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı

22.10.2020 21:59
Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı, System.String[]

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 30 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kars merkezli 5 ilde, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 30 kişiden 14'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu, vatandaşları arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıttıktan sonra kimlik ve banka kart bilgilerini edinen dolandırıcılara yönelik soruşturma başlattı.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Zanlılar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Kars Adliyesi'ne götürüldü.

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 30 kişiden 14'ü tutuklanırken 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların bilgisayarlarında 238 bin vatandaşın kimlik, 167 bin vatandaşın ise kredi kartı bilgisinin bulunduğu anlaşıldı. Bu vatandaşların dolandırılmaktan kurtarıldığı bildirildi.

Tutuklanan zanlıların 1 yılda 14 milyon lira dolandırıcılıktan para elde ettiği belirtilirken birçok sanal banka hesabının bloke edildiği kaydedildi.

Haklarında yakalama kararı olan 4 kişi ise aranıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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