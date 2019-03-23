Son Dakika Haberleri: Kars Merkezli Fetö Operasyonunda 3 Asker Tutuklandı

Kars Merkezli Fetö Operasyonunda 3 Asker Tutuklandı

1 saat önce

KARS merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 askeri personelden 3'ü tutuklandı.

Kars Merkezli Fetö Operasyonunda 3 Asker Tutuklandı, System.String[]
KARS merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 askeri personelden 3'ü tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. 12 Mart'ta ildeki kontörlü ve umuma açık yerlerdeki sabit hatlardan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında bulunan kişilerin, TSK içerisindeki diğer örgüt üyeleri ile haberleşmede kullandığı, örgüt ile irtibatı olduğu değerlendirilen TSK mensuplarına yönelik, Kars merkezli Ankara, Kayseri, Uşak, Samsun, Hakkari, Yozgat, Burdur, Sivas, Şırnak olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

- Altunok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:21 Kaynak: DHA

Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı Can Eriğin Tanesi 3 TL'den Satılıyor Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 17:08:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Merkezli Fetö Operasyonunda 3 Asker Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]