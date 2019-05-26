Son Dakika Haberleri: Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu

3 saat önce

Kars merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Kars merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Bartın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:29 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kars, Güncel
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