KARS SAHTE BAHİS ÇETESİ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

20 doları bir gecede 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı

KARS, Mersin, Muğla ve İzmir'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla para kazanma garantili kupon vadeden sahte bahis çetesi şüphelilerinden 8'i emniyet sorguları sonrası serbest kalırkan, 9 kişi adliyeye çıkarıldı. Firarda olan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakaları ile ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin yakalanması için 15 Haziran günü düğmeye basıldı. Mersin, Muğla ve İzmir'de yürütülen eş zamanlı operasyonla 20 kişinin yakalanması için 50 polis memuru belirlenen noktalara baskın yaptı. Yapılan baskınlarda yüzlerce kişiyi dolandıran 17 kişi gözaltına alındı.Firarda olan 3 kişiyi yakalamak için araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, vatandaşlardan dolandırıcılık suretiyle elde edilen 500 bin lira paraya da el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan Mersin'de 6, İzmir ve Muğla'da 1'er kişi emniyette sorgularının ardından serbest kalırken, Kars'ta yakalanan T.B.K., S.A., M.A., T.A., K.Y., S.C., K.C., İ.Ş., E.A. bugün adliyeye çıkarıldı.