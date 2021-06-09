Metruk Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediye ekiplerimizce vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar, " Alparslan Mahallesi, Atilla İlhan Sokakta" devam ediyor.

İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için, Belediye ekiplerimizce metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar şehrimizin birçok noktasında devam ediyor.