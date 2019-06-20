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KARS Mevlitte yedikleri yemekten zehirlendiler

1 saat önce

Mevlitte yedikleri yemekten zehirlendilerKARS'ta yeni doğan bebek için okutulan mevlit sonrası verilen yemekten 15'i çocuk 37 kişi zehirlendi.

Mevlitte yedikleri yemekten zehirlendiler
KARS'ta yeni doğan bebek için okutulan mevlit sonrası verilen yemekten 15'i çocuk 37 kişi zehirlendi. 36 kişi Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 1 kişi de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olay bugün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 3'ncü Tabya Sokakta yaşayan Yalıçlı ailesinin evinde meydana geldi. Anne Gülcan-Baba Fettah Yalıçlı, bebekleri İremsu'nun doğumunun üzerinden 40 gün geçmesi sebebiyle evlerinde mevlit okuttu, davetlilere tavuk sarma ve ayran ikram etti. Yemekten bir süre davetlilerde rahatsızlanma başladı. Karın ağrısı şikayeti olan 15'i çocuk 37 kişi Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.
KARS Mevlitte yedikleri yemekten zehirlendiler
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi, Güncel
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