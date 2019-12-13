Kars mezrada oyuncak ve kışlık mont-bot dağıttı - Son Dakika
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Kars mezrada oyuncak ve kışlık mont-bot dağıttı

6 saat önce

Mezrada oyuncak ve kışlık mont-bot dağıttıKars'ta geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla 10 bin çocuğa el uzatan Taner Güneş, Kağızman'a 23 kilometre mesafedeki Kuruyayla köyü Çiftlik mezrasına yardım götürdü.

Mezrada oyuncak ve kışlık mont-bot dağıttı

Kars'ta geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla 10 bin çocuğa el uzatan Taner Güneş, Kağızman'a 23 kilometre mesafedeki Kuruyayla köyü Çiftlik mezrasına yardım götürdü. Yanında getirdiği malzemeleri okula taşıdıktan sonra çocuklarla birlikte yaş pasta kesen Güneş, daha sonra oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Karslı Taner Güneş, 1.5 yıl önce sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Kars'ın 382 köyünden 170'ine giderek oyuncak dağıtan Güneş, son olarak Kağızman ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Kuruyayla Köyü Çiftlik Mezrası'ndaki çocukları sevindirdi. Sabah erken saatlerde aracına yüklediği hediyeleriyle yola çıkan Güneş, mezraya ulaştıktan sonra okula gitti. Öğrencilerle buluşan Güneş, hediye paketlerini açmadan önce birlikte yaş pasta kesti. Çocuklara pasta ikram eden Güneş, daha sonra yap-boz, hikaye kitabı, kırtasiye malzemeleri, balon uçak, zeka küpü ve bot-monttan oluşan hediyelerini dağıttı. Kars'ta 1,5 yıl önce başlattıkları kampanyayla çocukları sevindirdiklerini söyleyen Güneş, "Takipçilerim ve gönüllülerin gönderdiği ayakkabıları, montları, oyuncakları, kırtasiyeleri köy köy dolaşıp çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bugün de Kars'ın Kağızman İlçesinin Kuruyayla Köyünün Çiftlik mezrasına geldik. Karlı dağları aştık da geldik. Çocukların mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız güldükçe bizler daha çok mutlu oluyoruz, bizler daha çok hırslanıyoruz ve azimleniyoruz. Çocuk gülerse gerçekten dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın diyerek başladık yollara çünkü dünyayı aslında iyilik kurtaracak" dedi. Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Güneş, "Bakın çocuklar güzel bir zaman geçirdik. Sizlere çeşitli hediyeler getirdik. Bizler bunların karşısında sizlerden bir şeyler istiyoruz. Birincisi asla yabancı insanlara yaklaşmayın. Aileniz yokken ailenizden izinsiz komşunuza ve akrabanıza bile gidemezsiniz. İzin alacaksınız. Nasıl ki okulda öğretmeninden izin alarak lavaboya gidiyorsan evde de annenden babandan izin alacaksın. Biz bunların karşılığında sizlerden bol bol kitap okumanızı, derslerinizi yapmanızı ve kariyer sahibi olup mesleğinizi elinize almanızı istiyoruz. Bunlar size birer armağan ama aynı zamanda bir borç. Borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? İnşallah sizlerde memur olacaksınız, mesleğinizi elinize alacaksınız sizlerde başka kardeşlerinize armağan ederek borcunuzu ödeyeceksiniz" diye konuştu.

Kars mezrada oyuncak ve kışlık mont-bot dağıttı

Kağızman, Çiftlik, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
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