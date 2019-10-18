Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Kadın Kolları, Cuma namazı çıkışı Fethiye Camisinde şehitler için helva dağıttı.



Devletin yanında olduklarını ve her zaman da yanında olacaklarını ifade eden MHP Kars İl Başkan Yardımcısı Yaşar Yılmaz, etkinliğin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapıldığını söyledi.



MHP Kars Kadın Kolları Başkanı Selma Yıldırım, "Aziz Şehitlerimiz için helva yaptık, onları dağıtıyoruz. Suriye'de savaşan askerlerimizin yanındayız, rabbim onları korusun. Buradan da askerlerimize sevgimizi, saygımızı iletiyoruz" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 400 helva dağıtıldı. Etkinlik sonrası MHP Kadın Kolları Başkanlığı asker selamıyla Mehmetçiği selamladı. - KARS