Son Dakika Haberleri: Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı
Son Dakika Yaşam Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı

Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı

52 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Kadın Kolları, Cuma namazı çıkışı Fethiye Camisinde şehitler için helva dağıttı.

Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Kadın Kolları, Cuma namazı çıkışı Fethiye Camisinde şehitler için helva dağıttı.


Devletin yanında olduklarını ve her zaman da yanında olacaklarını ifade eden MHP Kars İl Başkan Yardımcısı Yaşar Yılmaz, etkinliğin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapıldığını söyledi.


MHP Kars Kadın Kolları Başkanı Selma Yıldırım, "Aziz Şehitlerimiz için helva yaptık, onları dağıtıyoruz. Suriye'de savaşan askerlerimizin yanındayız, rabbim onları korusun. Buradan da askerlerimize sevgimizi, saygımızı iletiyoruz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 400 helva dağıtıldı. Etkinlik sonrası MHP Kadın Kolları Başkanlığı asker selamıyla Mehmetçiği selamladı. - KARS

Milliyetçi Hareket Partisi, Kars, MHP, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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