Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı - Son Dakika

Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars milletvekili, AGİT-PA üyesi Ahmet Arslan, Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bakü Parlementerler Platformu (BPP) seminerine katıldı.

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars milletvekili, AGİT-PA üyesi Ahmet Arslan, Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Bakü Parlementerler Platformu (BPP) seminerine katıldı.

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Arslan, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'ya erişimi olan önemli bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirtti.


Arslan, Türkiye'nin eşsiz konumu, Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması, söz konusu kaynakların doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve İpek Yolunun diğer bileşeni olan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi.


"Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyor ve çok modlu ulaşım koridorlarını teşvik ediyoruz"


Arslan "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kafkas bölgesini, Hazar denizini, Orta Asya Ülkelerini dolaşan ve Çin'e kadar ulaşan 'Trans Hazar Doğu-Batı Orta Koridor'unun belkemiğini teşkil etmektedir. Bilindiği üzere Türkiye, Asya ile Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'ya erişimi olan önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türkiye'nin bu doğal konumunun, saydığımız ülkelerin tamamına fayda sağlaması için mevcut altyapıyı yükselterek ve kıta taşımacılığı ve ticaretindeki engelleri kaldırarak, kazan-kazan stratejisine dayalı bir Modern İpek Yolu'nun yeniden inşasını destekliyor ve çok modlu ulaşım koridorlarını teşvik ediyoruz. Bu amaca yönelik çabalarımız, Kafkas bölgesini, Hazar Denizi'ni, Orta Asya ülkelerini dolaşan ve Çin'e kadar ulaşan Trans Hazar Doğu-Batı "Orta Koridor" girişimimizle gerçekleştirildi" dedi.


Modern İpek Yolu'nun önemli bir bileşeni olarak Orta Koridorun geliştirilmesine özel önem verildiğine dikkat çeken Arslan, "27 Eylül 2017'de test sürüşüne Bakan olarak katıldığım ve 30 Ekim 2017'de hizmete giren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Orta Koridorun belkemiğini teşkil etmektedir. BTK Demiryolu, Modern İpek Yolu'nun canlanmasında önemli bir aşama olmuş ve Doğu ile Batı arasında kesintisiz bağlantıyı sağlamada aktif bir rol üstlenmiştir. Pandemi sürecinde sınır kapılarının kapatılması nedeniyle BTK Demiryolu 138.000 Ton taşıma yapmak suretiyle önemli bir görev üstlenmiştir. Orta Koridor'un geliştirilmesi bağlamında BTK Demiryoluna ek olarak gümrüklerarası işbirliğine yönelik "Kervansaray Projesi"nin yanısıra, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçit Projesi ve İstanbul Havalimanı tamamlanmış projeler arasında olup, 3 Katlı Tüp Geçit Projesi, Filyos (Zonguldak), Çandarlı (İzmir) ve Mersin Limanları inşası ve yine Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan "Edirne - Kars Hızlı Tren ve Bağlantıları Demiryolu Projesi"ne yönelik çalışmalar halen sürdürülmektedir" diye konuştu.


İpek Yolunun diğer bileşeni olan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir diyen Ahmet Arslan, "Yine Türkiye'nin eşsiz konumu, Orta Doğu ve Hazar Havzası olmak üzere, dünyanın ispatlanmış gaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması, söz konusu kaynakların doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve İpek Yolunun diğer bileşeni olan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Bu bağlamda, ülkemiz ve ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanması ve doğal gaz alanında kaynak ve güzergah çeşitliliğinin pekiştirilmesini sağlayacak. Güney Gaz Koridoru (GGK) kapsamında Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP), Bakü-Tiflis- Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, Türkiye- Yunanistan Doğal Gaz Enterkonnektörü (ITG) ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı halihazırda faaliyete geçirilmiştir. Bunlara ek olarak Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol boru hattı başta olmak üzere birçok petrol boru hattı da hepinizin malumudur. Sonuç olarak Türkiye, bağlantısallık hususunda Orta Koridor'un gelişimine yönelik hem karayolu taşımacılığının desteklenmesi, üstyapı ve altyapı hizmetlerinin sağlanması, enerji koridorlarının açılması ile enerji arz ve güvenliğinin sağlanması hususlarında salgın öncesi ve sonrası olmak üzere büyük ilerlemeler kaydetmiştir BPP platformunun bölgesel güvenlik, insani meseleler, ekonomik işbirliği, uluslararası hukukun korunması ve çok taraflılık konularında başarılı sonuçlar almasını diler, içinde bulunduğumuz salgın döneminin bir an önce sonlanması ve insanlığın daha müreffeh bir gelecek yaşamasını dilerim" şeklinde konuştu. - KARS

Milletvekili, Bakü, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars Milletvekili Arslan, BPP seminerine katıldı - Son Dakika Ekonomi

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