Son Dakika Haberleri: Kars Muhtar Dedikodulara Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınla Cevap Verdi

Kars Muhtar Dedikodulara Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınla Cevap Verdi

1 saat önce

Muhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdiKars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün muhtarı Öner Bastaban (49), hakkındaki yolsuzluk ve hizmet yapmadığı dedikodularına cep telefonundan yaptığı canlı yayınla cevap verdi.

Kars Muhtar Dedikodulara Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınla Cevap Verdi, System.String[]
Muhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdi

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün muhtarı Öner Bastaban (49), hakkındaki yolsuzluk ve hizmet yapmadığı dedikodularına cep telefonundan yaptığı canlı yayınla cevap verdi.

Selim ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Sarıgün köyünün muhtarı, 3 çocuk babası Öner Bastaban, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde yeniden göreve talip oldu. 7 adayın yarışacağı 920 kişinin yaşadığı köyde seçim çalışmaları da başladı. 30 Mart 2014'teki seçimlerle muhtar olan Bastaban, hakkında çıkan yolsuzluk dedikodularına ve hizmet yapmadığı eleştirilerine tepki gösterdi. İddiaları ortaya atanlarla yüzleşmek üzere oturduğu ilçeden köye gitmek için yola çıkan Bastaban, cep telefonuyla canlı yayın yapmaya karar verdi. Otomobilini yol kenara çeken Öner Basbatan, hakkındaki iddialara 8 dakikalık canlı yayınla cevap verdi. Gelen olumlu tepkiler üzerine rahatlayan Öner Basbatan, köye giderek ziyaretlerde bulundu.

Sosyal medyadaki canlı yayını büyük ilgi gören muhtar Öner Bastaban, görev süresi içinde köyüne birçok hizmet getirdiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2'inci Yarışmacısını Açıkladı 10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu

Muhtar Dedikodulara Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınla Cevap Verdi Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 13:59:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Muhtar Dedikodulara Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınla Cevap Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]