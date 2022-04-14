Kars Nisan ayında eksi 13 dereceyi gördü, ağaçlar kırağı tuttu - Son Dakika

Kars Nisan ayında eksi 13 dereceyi gördü, ağaçlar kırağı tuttu

KARS Kars, kar yağışının ardından eksi 13'ü gördü. Kentte soğuktan ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar adeta çiçek açtı.

Kars'ta Nisan ayının ortasında etkili olan soğuk, hayatı durma noktasına getirdi. Termometrelerin gece eksi 13'ü gösterdiği Kars'ta ağaçlar kırağı tutarken, soğuk ekili alanları da vurdu. Kars'ta kışın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Eksi 13 derece soğuk var, Dün yağan kardan sonra bayağı soğuk oldu. Bugün de ağaçlar kırağı tuttu. Kars'ta kış devam ediyor. Soğuk, çok soğuk" dedi. Öte yandan kırağı tutan ağaçlar kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Soğuğun etkisiyle kırağı olursan ağaçlar, çiçek açan meyve ağaçlarını anımsattı.

Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 13, sabah saatlerinde eksi 8 derece olarak ölçüldü.