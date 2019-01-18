Kars Okuldan Dönerken Kara Saplandılar

Okuldan dönerken kara saplandılarKars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.

Okuldan dönerken kara saplandılar



Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 37 köy yolunu açmak için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar. Öğrencilerin içinde bulunduğu bu zor anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.

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