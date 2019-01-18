Son Dakika Haberleri: Kars Okuldan Dönerken Kara Saplandılar

Kars Okuldan Dönerken Kara Saplandılar

1 saat önce

Okuldan dönerken kara saplandılarKars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.

Okuldan dönerken kara saplandılar

Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 37 köy yolunu açmak için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar. Öğrencilerin içinde bulunduğu bu zor anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Kars, Selim, Beyköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:51:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Okuldan Dönerken Kara Saplandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]