Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı

Kars'ta korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Ölçülü köyü karantinaya alındı.

Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı, System.String[]

Kars'ta korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Ölçülü köyü karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Ölçülü Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan karantinaya alınan Merkez Ölçülü köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişine güvenlik şeridi çeken jandarma, köye giriş çıkışlara izin vermiyor. - KARS

Koronavirüs, Jandarma, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı - Son Dakika

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