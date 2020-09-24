Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Ölçülü köyü karantinaya alındı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Ölçülü Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Merkez Ölçülü köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişine güvenlik şeridi çeken jandarma, köye giriş çıkışlara izin vermiyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:25 - Kaynak: İHA
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