Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor

Sarıkamış'taki ormanlarda kurulan fotokapanlar, yaban hayatı için yapılan bilimsel çalışmalara ışık oluyor.

KuzeyDoğa Derneği tarafından 2006 yılında başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, Allahuekber Dağları Milli Park ormanlık alanı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere mevkileri ile Keklik vadisi bölgesine fotoğraf ve video çekebilen 45 fotokapan yerleştirildi.

Yaban hayatının yaşam alanlarında kayıt altına alındığı çalışmayla, hem bilimsel araştırmalar yapılıyor hem de doğa dostlarının korunması sağlanıyor.

Fotokapanların görüntülerine bugüne kadar birçok bozayı, vaşak, kurt, domuz tilki, tavşan, kızıl sincap yansıdı.

Araştırmalarda gece-gündüz kayıt altına alınan söz konusu yaban hayvanlarının göç yolları, yaşamda kullandıkları alanlar, popülasyonları, beslenme durumları tespit ediliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Kafkas, Utah ve Boğaziçi Üniversiteleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle yaban hayatını izleme ve araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

"Hareketlerini takip edip korunmalarını sağlıyoruz"

Altı ayda bir fotokapanlardan veri aldıklarını ifade eden Çoban, "Fotokapanlar bilim insanlarının doğadaki gözleri. Bu gözler olduğu sürece doğada yaban hayvanlarının hareketini takip edip onların korunmalarına yardımcı olabiliyoruz." dedi.

Sarıkamış ormanlarının zengin bir yaban hayatına sahip olduğunu ve korunması gerektiğine işaret eden Çoban, şunları kaydetti:

"Sarıkamış ormanlarında 2006 yılından itibaren fotokapanlarla çalışıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber fotokapanlara video kayıt özelliği de eklendi. Ekranda gördüğünüz muhteşem görüntüler teknolojinin gelişmesiyle bilim insanlarına farklı bir bakış açısı sağladı. Bozayı, vaşak, kurt, domuz en çok fotokapanların kadrajına giren yaban hayvanları. Bu sene tilki, tavşan, kızıl sincaplarda fotoğraflarımızın arasında."