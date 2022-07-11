Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor

11.07.2022 12:05

Sarıkamış'taki ormanlarda kurulan fotokapanlar, yaban hayatı için yapılan bilimsel çalışmalara ışık oluyor.

Sarıkamış'taki ormanlarda kurulan fotokapanlar, yaban hayatı için yapılan bilimsel çalışmalara ışık oluyor.

KuzeyDoğa Derneği tarafından 2006 yılında başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, Allahuekber Dağları Milli Park ormanlık alanı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere mevkileri ile Keklik vadisi bölgesine fotoğraf ve video çekebilen 45 fotokapan yerleştirildi.

Yaban hayatının yaşam alanlarında kayıt altına alındığı çalışmayla, hem bilimsel araştırmalar yapılıyor hem de doğa dostlarının korunması sağlanıyor.

Fotokapanların görüntülerine bugüne kadar birçok bozayı, vaşak, kurt, domuz tilki, tavşan, kızıl sincap yansıdı.

Araştırmalarda gece-gündüz kayıt altına alınan söz konusu yaban hayvanlarının göç yolları, yaşamda kullandıkları alanlar, popülasyonları, beslenme durumları tespit ediliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, KuzeyDoğa Derneği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Kafkas, Utah ve Boğaziçi Üniversiteleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle yaban hayatını izleme ve araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

"Hareketlerini takip edip korunmalarını sağlıyoruz"

Altı ayda bir fotokapanlardan veri aldıklarını ifade eden Çoban, "Fotokapanlar bilim insanlarının doğadaki gözleri. Bu gözler olduğu sürece doğada yaban hayvanlarının hareketini takip edip onların korunmalarına yardımcı olabiliyoruz." dedi.

Sarıkamış ormanlarının zengin bir yaban hayatına sahip olduğunu ve korunması gerektiğine işaret eden Çoban, şunları kaydetti:

"Sarıkamış ormanlarında 2006 yılından itibaren fotokapanlarla çalışıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber fotokapanlara video kayıt özelliği de eklendi. Ekranda gördüğünüz muhteşem görüntüler teknolojinin gelişmesiyle bilim insanlarına farklı bir bakış açısı sağladı. Bozayı, vaşak, kurt, domuz en çok fotokapanların kadrajına giren yaban hayvanları. Bu sene tilki, tavşan, kızıl sincaplarda fotoğraflarımızın arasında."

YORUMLAR
500
Bilimsel çalışmalara açtığı serasında yöreye uygun 6 çeşit çilek üretiyor Bilimsel çalışmalara açtığı serasında yöreye uygun 6 çeşit çilek üretiyor Son dakika haberi... Jandarma, anız ve orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor Son dakika haberi... Jandarma, anız ve orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:23 Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz
12:19 Hayvancılara müjde! Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
12:16 Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim
12:16 Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 12:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement