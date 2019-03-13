Son Dakika Haberleri: Kars Özel İdare Kent Merkezinde Buz Temizliği Yapıyor

Kars Özel İdare Kent Merkezinde Buz Temizliği Yapıyor

1 saat önce

Kars'ta ısınan havalar birlikte kaldırım ve caddeler de kalan buzlar İl Özel İdaresi ekiplerince temizleniyor.

Kars Özel İdare Kent Merkezinde Buz Temizliği Yapıyor, System.String[]
Kars'ta ısınan havalar birlikte kaldırım ve caddeler de kalan buzlar İl Özel İdaresi ekiplerince temizleniyor.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezinde cadde ve kaldırımlarda biriken buzları iş makinalarıyla kırarak temizliyor. Özel İdarenin buz temizleme çalışmalarına vatandaşlar da eşlik ediyor.

Kars Belediyesinin kar temizleme çalışmasının yetersiz kalması nedeniyle Kars İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla bugün 2 kamyon, 2 kepçe ve 1 greyder ile Atatürk Caddesinde çalışmalara başladı. İş makinaları marifetiyle kırılan buzlar kamyonlar doldurularak kent dışına çıkarılıyor.

Kars İl Özel İdaresi ekiplerince buz temizleme çalışmalarının kent merkezinde tüm cadde ve kaldırımlarda dam edeceği öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:12:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Özel İdare Kent Merkezinde Buz Temizliği Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]