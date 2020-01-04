Kars polisi, 500 saatlik görüntüleri izleyerek hırsızı yakaladı - Son Dakika

Kars polisi, 500 saatlik görüntüleri izleyerek hırsızı yakaladı

KARS'ta 3 mahallede meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını, polis 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı.

Kars'ta İstasyon, Merkez ve Kaleiçi Mahallelerinde 16 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Polis, olayların geçtiği yerler, cadde ve sokaklardaki kameralardan temin edilen yaklaşık 500 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olaylarını Y.A.'nın (45) gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık şüphelisini 2 Ocak günü gözaltına alan polis, evinde yaptığı aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesini ele geçirdi. Polis, çalınan malzemeleri işyeri sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Y.A., bugün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.