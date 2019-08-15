Kars polisi bayram tatilinde 5 bin kişiyi sorguladı
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Kars polisi Kurban Bayram tatili süresince yaptığı uygulamada toplam 5 bin 476 kişiyi sorguladı.
Kars polisi Kurban Bayram tatili süresince yaptığı uygulamada toplam 5 bin 476 kişiyi sorguladı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Kars Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il merkezinde ve ilçelerinde 79 ekip ve 460 polisle uygulama yaptı.
Yapılan uygulamada toplam 5 bin 476 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamada dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs yakalandı, kimlik beyanında bulunamayan 1 şahsa gerekli idari işlem yapıldı, kuru sıkı tabanca bulundurmaktan 1 şahsa gerekli idari işlem yapıldı ve 8 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.
3 bin 550 aracın kontrol edildiği uygulamada 250 araca toplam 58 bin 431 TL cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Serhat şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz" denildi. - KARS
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