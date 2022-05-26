Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı - Son Dakika
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Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı

26.05.2022 16:21

Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı Türkiye'de 800'lü hatlara ilk operasyon yaparak çökerten Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu kez de bir ilke imza atarak 'Kargo dolandırıcılığı' çetesini çökertti.

Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı

KARS - Türkiye'de 800'lü hatlara ilk operasyon yaparak çökerten Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu kez de bir ilke imza atarak 'Kargo dolandırıcılığı' çetesini çökertti.

Kars'ın Digor ilçesinde bir vatandaşın şikayetini üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında düğmeye bastı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de 20 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Y. ve İ.Ş. kadın, İstanbul'dan T.K., İ.Ş., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K.,M.Y., G.K. İzmir'den M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve Mersin'da M.F.S. yakalanarak gözaltına alındı.

"Kargoları alıcıya ulaşmadan alıcı adına sahte kimlikle almışlar"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Şüpheliler, internet üzerinden vatandaşların satışa koyduğu değerli elektronik aletleri cep telefonu, ekran kartı, laptop satın alma vaadi ile iletişime geçmişler. Kargo takip bilgileri ve telefon numarası öğrenen şüpheliler, kargo alıcıya ulaşmadan alıcı adına sahte kimlik düzenlemek suretiyle erkenden alınması ve kendi yaşadıkları şehirlerde ikamet eden satıcıları tespit ederek, satıcı ürünü kargoladığı an verdiği kargo bayisine gidilip sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verilip ürünün geri almışlar.

"Çok sayıda malzemeye el kondu"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 15 kişinin adreslerinde yapılan aramada 92 bin 745 TL ve 1000 dolar nakit para, 440 adet banka ve kredi kartı, 110 simkart, 29 cep telefonu, 14 laptop-tablet, 9 flash bellek, 4 adet fişek, 3 adet sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 15 şüpheli şahsın Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından işlemleri devam etmektedir.

"Ultra lük daireler kiralamışlar"

Kars polisin çökerttiği 'Kargo dolandırıcılığı çetesi' üyeleri dolandırdıkları vatandaşların paralarıyla ultra lüks daire ve araçlar ve özel evlerde harcadıkları da ortaya çıktı.

Şüpheli 15 kişinin Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise; kargo dolandırıcılığının yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu ve ilk defa Kars'ta tespit edildiği, halkın bilinçlenmesi açısından bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalan vatandaşların en yakın kolluk birimine veya Savcılıklara müracaat etmeleri istendi.

Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı
Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı
Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı
Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı

YORUMLAR
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Tükiye'de ilk defa Kars'ta tespit edildi, polis 'Kargo' çetesini çökertti Tükiye'de ilk defa Kars'ta tespit edildi, polis 'Kargo' çetesini çökertti 44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi 44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Türkiye, Gözaltı, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars polisi 'Kargo' çetesini çökertti: 2'si kadın 15 gözaltı - Son Dakika
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