Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

KARS'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler ile cadde ve sokaklarda dolaşanlara uyarılarda bulundu. Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün tedbirleri konusunda kent merkezindeki cadde ve sokaklarda gün boyu denetim yaptı. Cadde ve kavşaklarda polis araçlarından megafonla, "Değerli Karslılar, sizlere salgın nedeniyle evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Salgın hastalık nedeniyle evlerinizde kalmanız gerekmektedir" anonsları yapıldı.

65 yaş üstü kişilere yönelik de kontroller gerçekleştiren ekipler, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Polisler ayrıca, trafikte seyreden araçları durdurarak tek tek uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bir an önce evlerine gitmelerini ve evlerinden çıkmamalarını isteyen polisler hem kendileri hem de ailelerinin sağlıkları için bu kurallara uymalarının şart olduğunu ifade etti.

Uygulamaların ve polislerin anonslu uyarılarının önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini belirten vatandaşlar ise genel anlamda kurallara uyulduğunu söyledi. Vatandaşlar, özellikle yaşlıların bu kuralları ihlal ettiğini gözlemlediklerini ifade etti.