Kars polisinden

Kars polisi hayvan pazarında "değnekçilik, komisyonculuk ve genel asayiş olaylarıyla" ilgili uygulama yaptı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 13 ekip ve 70 polisin katılımıyla "değnekçilik, komisyonculuk ve genel asayiş olaylarıyla" alakalı Hayvan Pazarı içerisinde ve geliş güzergahlarında uygulama yapıldı.



Yapılan uygulamada 298 kişinin GBT sorguları ve kaba üst aramaları yapılırken, 72 araç asayiş ve trafik yönünden incelenirken, 6 araca para çeşitli suçlardan ceza uygulandı.



Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi. - KARS