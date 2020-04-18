Kars polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Kars polisinden koronavirüs denetimi

6 saat önce

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kabahatler kanununa muhalefetten cezai işlem yapıldı.

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KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kabahatler kanununa muhalefetten cezai işlem yapıldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-3)' çerçevesinde Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 604 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 65 yaş üstü 1 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL cezai işlem uygulandı. 20 yaş altı 17 kişiye ise aynı madde uyarınca toplamda 6 bin 664 TL ceza kesildi. Uygulamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 51 kişiye de toplamda 25 bin 88 TL idari para cezası verildi. Uygulamada ayrıca, 104 umuma açık yer kontrol edilirken, 1 iş yerine sosyal mesafe kurallarına uyulmadığından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL ceza kesildi. 1 iş yerine ise 1774 Sayılı Kimlik Bildirmeme Kanunu Kapsamında tutanak tutuldu. Denetimde, 953 araç sorgulanırken, 5 araca toplam 2 bin 703 TL para cezası kesildi.


Türkiye, Polis, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:26 Kaynak: DHA

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