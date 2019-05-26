Kars polisinden kumar ve tombala operasyonu
8 saat önce
KARS'ta, polisin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında 81 yer denetlendi, 603 kişinin sorgusu ve üst araması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:38 Kaynak: DHA
KARS'ta, polisin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında 81 yer denetlendi, 603 kişinin sorgusu ve üst araması yapıldı. Türkiye
genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Kumar ve Tombala Uygulaması-3' kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü
il merkezi ve ilçelerde operasyon düzenledi. 19 ekip ve 63 personelin katıldığı uygulamada 81 umuma açık yer denetlendi. 603 kişinin sorgusu ve üst araması yapıldı. Ekipler, kumar oynadıklarını belirlediği 2 kişiye, 5326 sayılı Kanunun 34'üncü maddesinden işlem yaparak 306 TL para cezası kesti. Bir iş yerine ise sigara ve nargile içilmesi nedeniyle 4207 Sayılı Kanuna muhalefetten 2 bin 104 TL ceza kesildi.
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