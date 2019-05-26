Son Dakika Haberleri: Kars polisinden kumar ve tombala operasyonu

Kars polisinden kumar ve tombala operasyonu

8 saat önce

KARS'ta, polisin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında 81 yer denetlendi, 603 kişinin sorgusu ve üst araması yapıldı.

Kars polisinden kumar ve tombala operasyonu, System.String[]
KARS'ta, polisin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında 81 yer denetlendi, 603 kişinin sorgusu ve üst araması yapıldı.
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Kumar ve Tombala Uygulaması-3' kapsamında Kars  Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde operasyon düzenledi. 19 ekip ve 63 personelin katıldığı uygulamada 81 umuma açık yer denetlendi. 603 kişinin sorgusu ve üst araması yapıldı. Ekipler, kumar oynadıklarını belirlediği 2 kişiye, 5326 sayılı Kanunun 34'üncü maddesinden işlem yaparak 306 TL para cezası kesti. Bir iş yerine ise sigara ve nargile içilmesi nedeniyle 4207 Sayılı Kanuna muhalefetten 2 bin 104 TL ceza kesildi.


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:38 Kaynak: DHA
Türkiye, Kars, Güncel
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