Kars Polisinden Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ta polis, sahte veya kaçak içki ve uyuşturucu kullanan veya tacirliğini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kars'ta polis, sahte veya kaçak içki ve uyuşturucu kullanan veya tacirliğini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri il merkezinde ve ilçelerinde sahte veya kaçak alkollü içki satışı yapan veya imalatta bulunan, uyuşturucu kullanan veya tacirliğini yapan şahısların deşifre edilerek yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda il merkezinde faaliyet gösteren 6 farklı işyeri, 1 ikamet ve 1 araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 583 paket değişik markalarda kaçak sigara, 108 şişe kaçak içki, kaçak içki ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin TL para, 32 adet sahte bandrol, içerisinde toplam 720 TL bulunan ve 1 adet para ile çalışan 5 adet sigara makinesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 Sayılı (Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu) kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



Toplam 6 şahsın yapılan kaba üst yoklamasında ve 1 araç içerisinde toplam 50,9 gram uyuşturucu madde olduğu tahmin edilen madde, narkotik madde kullanımına yarayan 2 adet cam aparat, 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.



Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla ve ilimizdeki uyuşturucu ticareti ve tacirleriyle mücadelemizin kesintisiz olarak ve kararlılıkla devam edeceği ve bu kapsamda görevlilerimize en büyük desteği sağlayan vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğinin vatandaşlarımızca bilinmesi gerekmektedir" denildi. - KARS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon

İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu