KARS Polisler yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı - Son Dakika

Polisler yiyeceklerinden sokak köpeklerine verdi

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezine giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı. Hem görevlerini sürdüren hem de yanlarına gelen sokak köpeklerini elleriyle besleyen polisler, görev bitimini çevre temizliği yaparak sonlandırdı.

Koronavirüsün yayılmasına karşı önlemler çerçevesinde Kars'ta da polis kent girişinde kontrollerini arttırdı. Otogar mevkinde önlem alan polis, durdurduğu araç sürücülerinin ve araç içerisindeki vatandaşların kimliklerini kontrol edip, ateşlerini ölçerek maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişileride yakın takibe alan polis, yanlarına gelen köpekleri sevdi. Hayvanların aç olduğunu anlayan polis memurları bir tarafından görevlerini sürdürdü bir taraftan da kendilerine verilen kumanyaları getirip köpeklere verdi. Köpeklerin karnını doyurup yanlarından ayrılması ile polisler, bu kez çevre temizliğine başladı. Akşam saatlerinde görevlerini tamamlayan ekip, görevini gececilere devrederek ayrıldı.