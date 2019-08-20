Kars projelerle hayat bulacak

Tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, Kars'ın turizm potansiyelini artıracak, Kars Kalesi ve çevresini cazibe merkezi haline getirecek, projelerin ihalesi, 22 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katarak, Kars'ın turizm potansiyelini artıracak, Kars Kalesi ve çevresini cazibe merkezi haline getirecek, projelerin ihalesi, 22 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.



Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı konumunda olan serhat şehri, sahip olduğu jeopolitik konum nedeniyle tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars'ta kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerin yeniden restore edilerek turizme kazandırılması ve tarihi yapının yoğun olduğu Kars Kalesi eteklerindeki tarihi doku ve kimliğin yeniden ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirilen projeler, birbirini tamamlayarak kentin çehresini değiştirecek.



Kars Bedesteni Konak ve Çevre Düzenlemesi Projesi; Proje kapsamında Kars Kalesi eteklerinden Kars Çayı kenarına kadar alanda 200 adet büyük ağaç, 7000 adet bodur ağaç ve çalı bitkisi kullanılarak 25 bin metrekare alanda bitkisel peyzaj çalışmaları yapılacak. Alanda ayrıca doğal bazalt taş ve doğal ağaç kaplaması kullanılarak 6 bin metre kare alanda oturma alanları yürüyüş yolları düzenlenerek 31 bin metre kare alanın bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlenmesi yapılacak.



Proje kapsamında söz konusu bölgede yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tarihi dokuya uygun olarak cephesinde kesme doğal bazalt taş ve doğal ağaç kullanılarak üstü kapanıp açılabilen, sokağı bulunan, 8 dükkan, 1 restoran ve 1 kafenin bulunduğu bin 810 metrekare taban alanlı bedesten inşa edilecek.



Bölgede ayrıca özgün Osmanlı yapıları referans alınarak tamamı yığma 300 metrekarelik Kent Müzesi olarak kullanılması düşünülen Osmanlı konağı inşa edilecek.



Kars Vadisi Projesi; Proje kapsamında Kars Çayında ıslah çalışmaları yapılarak şişme şavak sistemi ile 1.5 km alan boyunca su seviyesi 3 metreye yükseltilecek böylece daha duru durgun güzel bir görsel alan oluşturulması sağlanacaktır. Yapılacak peyzaj çalışmasıyla birlikte alanda yürüyüş, oturma ve seyir alanları oluşturulacaktır.



Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirilmesi Projesi; Proje kapsamında Şehit Hulusi Aytekin Caddesinde yer alan 6 adet tescilli tarihi binanın dış cephelerinde yapılacak olan iyileştirilme çalışmaları ile cephelerde bütünlük sağlanarak cadde eski görünümüne kavuşturulacak aynı zamanda yol, kaldırım düzenlenmesi ve aydınlatma çalışmaları ile Kars Kalesi çevresinin bütünleşmesi sağlanacak.



Kars Kalesinin Aydınlatılması ve Çevre Düzenleme Projesi; Proje kapsamında Kars Kalesinin tüm cepheleri tüm kale çevresi ile bütünlük sağlayacak şekilde aydınlatılarak geceleri de görünür hale getirilecek.



Proje kapsamında ayrıca kaleye çıkan yürüyüş yolları yeniden düzenlenerek engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun hale getirilecek. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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