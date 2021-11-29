Kars Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının hasta yakınınca darbedilmesini kınadı Açıklaması - Son Dakika

Kars Sağlık Müdürlüğü, Harakani Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin tartıştığı hasta yakını tarafından darbedilmesini kınadı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tek amaçları halka hizmet olan sağlıkçıların son zamanlarda giderek artan şiddet olayları nedeniyle artık çalışma alanlarında kendilerini tedirgin, gergin ve tehdit altında hissedip görevlerini ifa edemez hale geldikleri belirtildi.

Açıklamada, hastanenin çocuk servisinde görevli sağlık çalışanının servise yatışı yapılan hastaya tıbbi müdahalede bulunduğu esnada yakını tarafından şiddete maruz kaldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarının insan yaşamındaki önemi asla azımsanamaz. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelemizde gerek serviste yatan hastalara tıbbi psikolojik destekte gerekse de sahada filyasyonda görevli olarak evlere kadar yapılan ziyarette sağlıkçıların hayatımızdaki önemini kat kat anlamış olduk. Tek amaçları hastalara en zor ve çaresiz anlarında şefkatle, merhametle yaklaşıp ağrılarını dindirmek olan sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet yasalar çerçevesinde ceza almalı ve toplum tarafından kınanmalıdır.

Şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddeti kınıyoruz."