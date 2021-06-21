Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu: "Kovid-19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır" - Son Dakika

Kars'ta 13 Ocak'tan bu yana 107 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5-11 Haziran'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artan illerden Kars'ta, aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının talimatıyla 13 Ocak 2021'tan itibaren aşılama çalışmasına başladıklarını söyledi.

Kars'ta aşılamada hızlı bir sürece girdiklerini anlatan Lazoğlu, "Vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına büyük bir destek vermekte, biz de bu desteğe karşılık vermek için var gücümüzle çalışmaktayız. Fedakar sağlık çalışanlarımız köy, yayla, mahalle demeden aşılama çalışmasına devam etmektedir." dedi.

Lazoğlu, aşı olan vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizde 107 bin aşı yaptık bu da toplumun yaklaşık yüzde 45-50 civarında, bu da hedef nüfusun aşılandığını gösteriyor. Vatandaşlarımız aşı alanlarına büyük bir katılım göstermektedir. Kovid-19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır, bundan dolayı vatandaşlarımız aşılamaya destek veriyor. Tabi aşı olduk diye tedbirleri elden bırakmamak lazım. Vatandaşlarımız maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerekiyor. Bunun için kalabalık alanlardan uzak durmalıyız. Sağlık Bakanlığımızca rehberde belirtilen uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor."

Yaz aylarında özellikle düğünlere katılacak vatandaşların kurallara uyması gerektiğini dile getiren Lazoğlu, "Yaz ayının gelmesiyle düğünler artmakta, vatandaşlara uyarımız Sağlık Bakanlığının her organizasyon için belirtilen kurallara riayet etmelerini istiyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalılar, mümkün olduğunca kişisel temaslardan uzak durmalılar." ifadesini kullandı.