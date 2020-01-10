Kars şahmeran'ı kars kalesi'nden uçurdu - Son Dakika

Şahmeran'ı Kars Kalesi'nden uçurdu

Mardinli Zahit Mungan, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmayı Kars Kalesinden uçurdu.

Çocukluğundan başlayan uçurtma hobisini sürdüren 25 yaşındaki Zahit Mungan, yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya üzerinden temas kurduğu bir uçurtma kulübü vesilesiyle 3 boyutlu modern uçurtmaları dünyanın ve ülkemizin çeşitli noktalarında uçuruyor. 800 parçadan oluşan 3 boyutlu 'Şahmeran uçurtması' yapan Mungan, bu uçurtmasıyla Hindistan'dan Fas'a, Fransa'dan Ukrayna'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Mungan'ın bu sefer ki durağı ise Kars Kalesi oldu. Kalede önce güvercin ardından da farklı bir uçurtmaları göklere çıkaran Mungan, Şahmeran görünümlü uçurtmasını da havalandırdı.

Çocukluğundan itibaren uçurtma merakı olduğunu belirten Mungan, "Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Mardin'de 7'den 70'e herkes, 4 mevsim uçurtma uçuruyor. Uçurtma sadece bir ip ve parçadan oluşmuyor. Önce saatlerce hayal edip, çizime döküyorsun. Sonra bunu birleştirip ve sonrasında onu uçurabilmek inanılmaz bir mutluluk. Uçurtmanın heyecanı sadece ipini tutmak değildir. Havada dalgalanması ve onun için saatlerce emek veriyor olman heyecan verici bir şey. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım, 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 7 yılanbaşı var" diye konuştu.

Uzun zamandır Kars'a gelmek istediğini belirten Mungan, "Bu seneye kısmet oldu. Kars kalesinde Şahmeran uçurtmamı havalandırdım. Kars'ı gerçekten çok beğendim. Şahmeran uçurtma Mardin'de bir efsanedir. Ani Harabeleri'nde de Şahmeran efsanesi varmış bunu da yeni öğrendim. Dünyanın bir çok bölgesinde düzenlenen uçurtma festivallerine katılıyorum. Çünkü uçurtma uçurmayı seviyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.