Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit... - Son Dakika

Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit...

6 saat önce

KARS SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit heykelleri yapıldı.

KARS SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit heykelleri yapıldı

Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri
22:48 Bursa'da iki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
22:45 Bakan Kasapoğlu: "Beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız" - Son Dakika
22:44 Genç kadını bebeğinin yanında öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 Görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
22:41 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2) - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:51:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars sarıkamış harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]